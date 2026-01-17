Tegang dengan Iran, AS Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan setidaknya satu kapal induk ke Timur Tengah, demikian laporan Fox News yang mengutip sumber militer anonim. Laporan ini muncul menyusul ancaman dari Presiden Donald Trump terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir.

Sebagaimana diberitakan, Iran dilanda protes massal sejak akhir Desember di tengah ketidakpuasan publik atas inflasi yang melonjak dan devaluasi tajam rial Iran. Protes tersebut dengan cepat berubah menjadi konfrontasi kekerasan dengan pasukan keamanan, yang diduga mengakibatkan ratusan kematian. Teheran menyalahkan kerusuhan itu kepada AS dan Israel.

Pada Kamis (15/1/2026), Fox News melaporkan bahwa kapal perang yang sedang dalam perjalanan ke wilayah tersebut mungkin adalah USS Abraham Lincoln atau salah satu dari dua kapal induk yang berangkat dari Norfolk dan San Diego awal pekan ini. Media itu menambahkan bahwa saat ini Washington sudah memiliki tiga kapal perusak dan tiga kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship) di wilayah tersebut.