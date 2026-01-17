Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tegang dengan Iran, AS Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |15:21 WIB
Tegang dengan Iran, AS Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah
USS Abraham Lincoln.
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan setidaknya satu kapal induk ke Timur Tengah, demikian laporan Fox News yang mengutip sumber militer anonim. Laporan ini muncul menyusul ancaman dari Presiden Donald Trump terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir.

Sebagaimana diberitakan, Iran dilanda protes massal sejak akhir Desember di tengah ketidakpuasan publik atas inflasi yang melonjak dan devaluasi tajam rial Iran. Protes tersebut dengan cepat berubah menjadi konfrontasi kekerasan dengan pasukan keamanan, yang diduga mengakibatkan ratusan kematian. Teheran menyalahkan kerusuhan itu kepada AS dan Israel.

Pada Kamis (15/1/2026), Fox News melaporkan bahwa kapal perang yang sedang dalam perjalanan ke wilayah tersebut mungkin adalah USS Abraham Lincoln atau salah satu dari dua kapal induk yang berangkat dari Norfolk dan San Diego awal pekan ini. Media itu menambahkan bahwa saat ini Washington sudah memiliki tiga kapal perusak dan tiga kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship) di wilayah tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195834//donald_trump-S7z8_large.jpg
Jenderal Senior Iran Ancam Potong Tangan Trump jika Berani Invasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195649//kadin-x25c_large.jpg
Kadin Waspada AS Berpotensi Ambil Jalan Pintas saat China Kuasai Mineral 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195505//iran_tutup_wilayah_udara-p3GS_large.jpg
Breaking News : Iran Tutup Sementara Wilayah Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195484//ilustrasi-w8Kf_large.jpg
AS Tangguhkan Pemrosesan Visa Imigran dari 75 Negara, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195487//pejabat_senior_rusia-ez23_large.jpg
Pejabat Senior Rusia Ingatkan AS: Serang Iran Bakal Jadi Kesalahan Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195482//pangkalan_militer_as_al_udeid_di_qatar-5CYf_large.jpg
Iran Memanas, AS Tarik Pasukan di Pangkalan Militer Qatar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement