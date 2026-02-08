Trump Ogah Minta Maaf soal Unggahan Video Rasis Keluarga Obama

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengutuk namun dia tidak meminta maaf atas sebuah video di akun media sosialnya yang menggambarkan mantan Presiden Demokrat Barack Obama dan ibu negara Michelle Obama sebagai kera.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia belum menonton seluruh video yang dihasilkan AI tersebut sebelum seorang ajudan Gedung Putih mengunggahnya ke akunnya.

"Saya tidak melihat keseluruhannya," kata Donald Trump, melansir dari Reuters, Minggu (8/2/2026).

‘’Saya melihat bagian pertama, dan itu benar-benar tentang kecurangan pemilu di mesin-mesinnya, betapa curangnya, betapa menjijikkannya. Kemudian saya memberikannya kepada orang-orang. Umumnya, mereka melihat keseluruhannya. Tapi saya kira seseorang tidak,"lanjutnya.

Namun saat ditanya oleh wartawan apakah dia mengutuk klip tersebut, Trump berkata dia menolak untuk meminta maaf.