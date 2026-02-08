Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY Optimis Indonesia Jadi Negara Lebih Kuat di Abad 21

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |06:46 WIB
SBY Optimis Indonesia Jadi Negara Lebih Kuat di Abad 21
SBY Optimis Indonesia Jadi Negara Lebih Kuat di Abad 21
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat dialog dan kolaborasi nasional guna menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Demikian disampaikannya dalam forum dialog bertema “New Economy, New Road to Prosperity.” Di Museum dan Galeri SBY-ANI, Pacitan. SBY menjelaskan, dukungan ke Presiden Prabowo didasari pada keyakinan bahwa keberhasilan kepemimpinan nasional merupakan kepentingan bersama bangsa Indonesia.

“Saya memberikan dukungan penuh dan akan terus membantu dengan cara saya agar visi dan agenda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, karena keberhasilannya baik bagi rakyat, Indonesia, dan masa depan kita,” ujar SBY, Minggu (8/2/2026).

SBY menekankan, tantangan pembangunan ke depan tidak lah ringan, sehingga diperlukan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan serta kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, dukungan itu bukan hanya dalam bentuk endorsement politik, melainkan kontribusi pemikiran dan solusi terhadap berbagai isu strategis yang dapat menghambat pencapaian agenda pembangunan nasional.

SBY mengatakan, dunia akan menghadapi "new economy." Ekonomi masa depan, kata dia, harus bertumpu pada teknologi, inovasi, penguatan modal manusia, serta pengembangan kapasitas produksi jangka panjang yang berkelanjutan.

SBY juga menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dalam membangun Indonesia yang kuat, ekonomi yang tangguh, demokrasi yang kokoh, serta peradaban yang semakin maju.

Hal ini menekankan bahwa pembangunan nasional harus mampu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.

Oleh karena itu dia mengingatkan, negara tidak dapat hanya berpikir dalam siklus lima tahunan, melainkan memerlukan perencanaan strategis berjangka panjang yang berkelanjutan agar prasyarat menuju negara maju dapat terpenuhi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prabowo Subianto Pemerintah sby
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196188/viral-qzS8_large.jpg
SBY: Sangat Mungkin Perang Dunia Ketiga Terjadi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217/sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099/sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168824/partai_demokrat-VOgA_large.jpg
Gibran ke Cikeas Cium Tangan SBY, AHY: Beri Ucapan Ulang Tahun dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156525/sby-gfDr_large.jpg
SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Demokrat Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156469/sby-IZ3o_large.jpg
Breaking News! SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Begini Kondisinya Sekarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement