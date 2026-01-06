Polisi Usut 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA – Polda Metro Jaya menerima laporan Partai Demokrat terkait sejumlah akun media sosial tuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan saat ini laporannya ditangani penyelidik dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

“Benar, ada pelaporan dari seorang pengacara berinisial M yang melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Saat ini, laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya,” kata Budi, Selasa (6/1/2026).

Budi menegaskan setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional dan objektif. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ruang digital yang sehat,” ujarnya.