Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tuding SBY Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Bakal Polisikan Budhius Pekan Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |20:49 WIB
Tuding SBY Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Bakal Polisikan Budhius Pekan Depan
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Partai Demokrat berencana melaporkan Sudiro Wi Budhius M Piliang, pemilik akun TikTok, ke polisi pada awal pekan depan. Langkah tersebut akan ditempuh apabila Budhius tidak menyampaikan permintaan maaf setelah disomasi.

Diketahui, Demokrat melayangkan somasi lantaran Budhius dianggap menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Sepertinya hari Senin (membuat laporan ke polisi). Kemungkinan di Polda," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, Sabtu (3/1/2026).

Renanda mengaku pihaknya belum menerima permintaan maaf secara terbuka dari Budhius. Meski demikian, ia menyebut sudah ada komunikasi antara Budhius dengan salah satu kader Partai Demokrat.

"Saya dengar sudah ada komunikasi antara yang bersangkutan dengan salah satu kader Partai Demokrat. Saya kurang paham isinya seperti apa. Tapi yang diminta adalah permintaan maaf secara terbuka dan setahu saya itu belum ada," ujar Renanda.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193133//viral-5db4_large.jpg
Geram! SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102//jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193096//ijazah_jokowi-DG3r_large.jpg
Kubu Roy Suryo Duga Ada Manuver Bikin Kasus Ijazah Jokowi Seolah-olah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193089//refli_harun-MAmx_large.jpg
Refly Harun Pastikan Roy Suryo Cs Tak Sudi Minta Maaf ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193080//jokowi_mania-vZwI_large.jpg
Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192266//viral-wIAb_large.jpg
Anies Baswedan Hadiri Reuni UGM Lintas Angkatan, Netizen: Ijazahnya Asli Semua Bah?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement