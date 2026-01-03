Tuding SBY Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Bakal Polisikan Budhius Pekan Depan

JAKARTA – Partai Demokrat berencana melaporkan Sudiro Wi Budhius M Piliang, pemilik akun TikTok, ke polisi pada awal pekan depan. Langkah tersebut akan ditempuh apabila Budhius tidak menyampaikan permintaan maaf setelah disomasi.

Diketahui, Demokrat melayangkan somasi lantaran Budhius dianggap menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Sepertinya hari Senin (membuat laporan ke polisi). Kemungkinan di Polda," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, Sabtu (3/1/2026).

Renanda mengaku pihaknya belum menerima permintaan maaf secara terbuka dari Budhius. Meski demikian, ia menyebut sudah ada komunikasi antara Budhius dengan salah satu kader Partai Demokrat.

"Saya dengar sudah ada komunikasi antara yang bersangkutan dengan salah satu kader Partai Demokrat. Saya kurang paham isinya seperti apa. Tapi yang diminta adalah permintaan maaf secara terbuka dan setahu saya itu belum ada," ujar Renanda.