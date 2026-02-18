Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Lukisan Kuda Api SBY Laku Rp6,5 Miliar, Dibeli Pengusaha Dato Low

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |19:29 WIB
Lukisan Kuda Api SBY Laku Rp6,5 Miliar, Dibeli Pengusaha Dato Low
Lukisan kuda api Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) laku Rp6,5 miliar (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Lukisan karya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) laku terjual dengan harga Rp6,5 miliar dalam acara lelang di Perayaan Hari Raya Imlek Partai Demokrat, Djakarta Theater, Rabu (18/2/2026).

Lukisan bergambar kuda api bertajuk Kuat dan Energik Laksana Kuda Api itu digambar di kanvas dengan ukuran 130x80 cm. Lukisan tersebut dilukis SBY dalam rangka perayaan Hari Raya Imlek 2577 Kongzili dan langsung dipamerkan di depan panggung.

Dalam lukisan itu terlihat kuda api berwarna biru tengah berlari dengan kobaran api di bagian belakangnya. SBY mengatakan, kobaran api berwarna merah melambangkan energi, tekad, dan kekuatan untuk mencapai tujuan baik. SBY kemudian menambahkan sentuhan warna biru yang ditempatkan pada kuda sebagai simbol perdamaian dan keteduhan.

"Jadi my imagination is, ada sebuah kuda api melambangkan tekad, kekuatan, energi, mencapai tujuan yang baik, tetapi dalam suasana kehidupan yang teduh," ujar SBY.

Adapun lelang lukisan yang dipimpin Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan dibuka dengan harga Rp200 juta. Lelang itu pun diikuti kader Partai Demokrat hingga pengusaha asal Indonesia dengan harga mencapai Rp6,5 miliar.

