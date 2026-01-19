Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY: Sangat Mungkin Perang Dunia Ketiga Terjadi!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |13:39 WIB
SBY: Sangat Mungkin Perang Dunia Ketiga Terjadi!
SBY: Sangat Mungkin Perang Dunia Ketiga Terjadi!
A
A
A

JAKARTA – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mengikuti perkembangan dunia selama tiga tahun belakangan ini. Terlebih dinamika global yang terjadi beberapa beberapa waktu lalu.

“Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir,”ujar SBY dikutip dari akun X @SBYudhoyono, Senin (19/1/2026).

‘’Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga,’’sambungnya..

SBY menyebut, perang dunia ketiga bisa saja terjadi melihat situasi geopolitik belakangan ini, namun perang tersebut bisa dicegah.

“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit,”ujarnya.

“Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini,”lanjutnya.

SBY memberi contoh munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perangnya, serta geopolitik yang benar-benar panas.

“Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi. Mengapa?,” tanya SBY.

“Mungkin bangsa-bangsa sedunia tidak peduli, atau tidak berdaya, atau mungkin tidak mampu untuk mencegahnya,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217/sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099/sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168824/partai_demokrat-VOgA_large.jpg
Gibran ke Cikeas Cium Tangan SBY, AHY: Beri Ucapan Ulang Tahun dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156525/sby-gfDr_large.jpg
SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Demokrat Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156469/sby-IZ3o_large.jpg
Breaking News! SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Begini Kondisinya Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151911/sby-aGbS_large.jpg
SBY: Saat Saya melukis, Ibu Ani Sudah Berpulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement