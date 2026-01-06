Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demokrat Laporkan 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |10:36 WIB
Demokrat Laporkan 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Partai Demokrat melaporkan akun media sosial (medsos) ke Polda Metro Jaya terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 Januari 2026.

“Benar, semalam BHPP DPP Partai Demokrat telah membuat laporan polisi (LP),” kata Kepala BHPP DPP Partai Demokrat, Muhajir, saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2026).

Muhajir menerangkan, ada empat akun media sosial yang dilaporkan, yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Muhajir menyebut akun @AGRI FANANI dilaporkan usai menampilkan insert video dengan judul "Anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang sejarah RI". Kemudian, akun @Bang bOy YTN membuat konten dengan judul "Kebongkar siasat buruk SBY di balik somasi ke ketua YouTuber Nusantara, ternyata u/ tangkis aib ini".

Halaman:
1 2
      
