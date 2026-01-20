Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Perang Dunia III, SBY Desak PBB Gelar Sidang Darurat

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |10:24 WIB
Waspada Perang Dunia III, SBY Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap dinamika global saat ini yang dinilainya mengarah pada potensi pecahnya Perang Dunia III. Ia menyebut situasi dunia saat ini memiliki kemiripan yang mengkhawatirkan dengan kondisi menjelang Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah,” kata SBY dalam keterangan di akun X pribadinya yang dikutip Selasa (20/1/2026).

Kendati demikian, kata SBY, hari ke hari ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit. Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914–1918) dan Perang Dunia Kedua (1939–1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini.

Misalnya, hal itu ditandai dengan munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran, termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perang, serta geopolitik yang benar-benar panas.

“Secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan, semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi,” tuturnya.

Pasalnya, banyak studi yang menyebutkan bahwa jika terjadi perang dunia, perang total, dan perang nuklir, maka kehancuran dunia tak bisa dihindari. Korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 miliar manusia, bahkan tidak ada peradaban yang tersisa dan harapan manusia pun musnah.

“Tetapi tidak cukup dengan doa satu atau dua orang. Andaikata 8,3 miliar manusia penghuni bumi juga berdoa secara khusyuk, Tuhan tak begitu saja mengabulkan jika manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berupaya untuk menyelamatkan dunianya,” ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/18/3022536/banyak-konflik-internasional-terjadi-nostradamus-baru-ramal-perang-dunia-3-akan-terjadi-pada-18-juni-1mAZRnOVG1.jpg
Banyak Konflik Internasional Terjadi, Nostradamus Baru Ramal Perang Dunia 3 Akan Terjadi pada 18 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/18/2991653/para-ahli-peringatkan-ancaman-putin-soal-perang-dunia-ketiga-harus-direspons-serius-Ouoe51Asuz.jpg
Para Ahli Peringatkan Ancaman Putin Soal Perang Dunia Ketiga Harus Direspons Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986874/pasukan-ghost-army-terkenal-karena-tipu-muslihat-cerdik-untuk-selamatkan-ribuan-nyawa-saat-pd-ii-sabet-medali-emas-kongres-AVkSdVmWBH.jpg
Pasukan Ghost Army Terkenal karena Tipu Muslihat Cerdik untuk Selamatkan Ribuan Nyawa saat PD II, Sabet Medali Emas Kongres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/18/2985560/80-tahun-berlalu-as-identifikasi-sisa-sisa-jenazah-tentara-yang-tewas-dalam-perang-dunia-ii-4Xo24UJtdd.jpg
80 Tahun Berlalu, AS Identifikasi Sisa-Sisa Jenazah Tentara yang Tewas dalam Perang Dunia II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/18/2982283/5-negara-paling-siap-hadapi-perang-dunia-3-VH5RKXpbzo.jpg
5 Negara Paling Siap Hadapi Perang Dunia 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/18/2890216/kisah-operasi-jaywick-operasi-sabotase-sekutu-paling-sukses-pada-perang-dunia-ii-ijgaFDOP0F.jpg
Kisah Operasi Jaywick, Operasi Sabotase Sekutu Paling Sukses pada Perang Dunia II
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement