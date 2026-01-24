Isu Akuisisi Greenland, Menlu: RI Serukan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan sikap netral Indonesia di tengah isu akuisisi Greenland.

Menurutnya, di tengah situasi global yang begitu dinamis, Indonesia harus tetap mengedepankan kepentingan nasional.

“Kita ada dalam posisi non-aligned (tidak bersekutu). Kita sadar bahwa dunia sekarang sangat dinamis situasinya. Namun, kita juga harus ingat bahwa ada kepentingan nasional yang harus kita jaga,” ujar Sugiono di Swiss, Sabtu (24/1/2026).

Indonesia, lanjut Sugiono, mengharapkan perdamaian dan stabilitas. Sesuai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, tanpa adanya stabilitas dan perdamaian, maka tidak akan ada negara di dunia yang makmur.

“Seperti yang disampaikan juga kemarin oleh Bapak Presiden bahwa tanpa stabilitas, tanpa perdamaian, tidak mungkin mencapai suatu keadaan di mana dunia ini makmur. Saya kira itu yang menjadi posisi kita,” ucapnya.

