Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isu Akuisisi Greenland, Menlu: RI Serukan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |13:43 WIB
Isu Akuisisi Greenland, Menlu: RI Serukan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan
Menlu Sugiono (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan sikap netral Indonesia di tengah isu akuisisi Greenland.
Menurutnya, di tengah situasi global yang begitu dinamis, Indonesia harus tetap mengedepankan kepentingan nasional.

“Kita ada dalam posisi non-aligned (tidak bersekutu). Kita sadar bahwa dunia sekarang sangat dinamis situasinya. Namun, kita juga harus ingat bahwa ada kepentingan nasional yang harus kita jaga,” ujar Sugiono di Swiss, Sabtu (24/1/2026).

Indonesia, lanjut Sugiono, mengharapkan perdamaian dan stabilitas. Sesuai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, tanpa adanya stabilitas dan perdamaian, maka tidak akan ada negara di dunia yang makmur.

“Seperti yang disampaikan juga kemarin oleh Bapak Presiden bahwa tanpa stabilitas, tanpa perdamaian, tidak mungkin mencapai suatu keadaan di mana dunia ini makmur. Saya kira itu yang menjadi posisi kita,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196361/sby-4m5d_large.jpg
Waspada Perang Dunia III, SBY Desak PBB Gelar Sidang Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/18/3022536/banyak-konflik-internasional-terjadi-nostradamus-baru-ramal-perang-dunia-3-akan-terjadi-pada-18-juni-1mAZRnOVG1.jpg
Banyak Konflik Internasional Terjadi, Nostradamus Baru Ramal Perang Dunia 3 Akan Terjadi pada 18 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/18/2991653/para-ahli-peringatkan-ancaman-putin-soal-perang-dunia-ketiga-harus-direspons-serius-Ouoe51Asuz.jpg
Para Ahli Peringatkan Ancaman Putin Soal Perang Dunia Ketiga Harus Direspons Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986874/pasukan-ghost-army-terkenal-karena-tipu-muslihat-cerdik-untuk-selamatkan-ribuan-nyawa-saat-pd-ii-sabet-medali-emas-kongres-AVkSdVmWBH.jpg
Pasukan Ghost Army Terkenal karena Tipu Muslihat Cerdik untuk Selamatkan Ribuan Nyawa saat PD II, Sabet Medali Emas Kongres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/18/2985560/80-tahun-berlalu-as-identifikasi-sisa-sisa-jenazah-tentara-yang-tewas-dalam-perang-dunia-ii-4Xo24UJtdd.jpg
80 Tahun Berlalu, AS Identifikasi Sisa-Sisa Jenazah Tentara yang Tewas dalam Perang Dunia II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/18/2982283/5-negara-paling-siap-hadapi-perang-dunia-3-VH5RKXpbzo.jpg
5 Negara Paling Siap Hadapi Perang Dunia 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement