80 Tahun Berlalu, AS Identifikasi Sisa-Sisa Jenazah Tentara yang Tewas dalam Perang Dunia II

AS identifikasi sisa-sisa jenazah tentara yang tewas dalam Perang Dunia II (Foto: Defense POW/MIA Accounting Agency)

ALABAMA - Prajurit kelas satu Noah Reeves diketahui tewas dalam pertempuran di Hutan Hürtgen Jerman pada akhir 1944 atau ketika Perang Dunia II.

Amerika mengatakan telah mengidentifikasi sisa-sisa jenazah tentara kelahiran Alabama hampir 80 tahun setelah dia terbunuh dalam pertempuran di Jerman.

Prajurit berusia 26 tahun, prajurit kelas satu Noah C Reeves, dibunuh oleh pasukan Jerman di dekat kota Vossenack pada 6 Desember 1944.

Jenazah tak dikenal yang ditemukan di daerah itu pada 1948 dan dikebumikan di Belgia kemudian ditentukan sebagai milik Reeves.

Dikutip BBC, lebih dari 72.000 orang Amerika diketahui masih hilang akibat Perang Dunia Kedua.

Menurut Badan Akuntansi POW/MIA Pertahanan (DPAA), Pfc Reeves terbunuh ketika unitnya, bagian dari Divisi Infanteri ke-8, menghadapi pasukan Jerman selama kampanye berdarah Hutan Hürtgen.

Tak lama setelah pertempuran yang menyebabkan Pfc Reeves kalah, pasukan Jerman dan AS mengadakan gencatan senjata singkat untuk memungkinkan kedua belah pihak memulihkan korban tewas dan luka-luka.

Selama gencatan senjata, seorang perwira Jerman memberikan tanda pengenal Pfc Reeves kepada pihak AS, yang menunjukkan bahwa dia telah tewas dalam pertempuran tersebut.

Namun pasukan AS tidak dapat menemukan jenazahnya sebelum pertempuran dilanjutkan.

DPAA mengatakan lebih dari 80.000 anggota militer Amerika masih belum ditemukan akibat konflik masa lalu, termasuk 72.115 dari Perang Dunia Kedua.