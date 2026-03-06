Prabowo Tak Ingin Gegabah Putuskan Keluar dari Board of Peace!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tidak ingin tergesa-gesa memutuskan Indonesia keluar dari forum Board of Peace (BoP) di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Pemerintah memilih untuk terlebih dahulu memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana diplomasi dalam mendorong perundingan perdamaian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan, Presiden ingin agar upaya diplomasi melalui BoP dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil langkah keluar dari forum tersebut.

"Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata Nusron usai dialog dengan Presiden Prabowo dan ulama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.

Menurut Nusron, saat ini BoP menjadi salah satu forum strategis yang dapat dimanfaatkan untuk membahas upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik yang berkaitan dengan situasi di Palestina dan Gaza.

Ia menyebut Presiden sempat mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat berkontribusi dalam mendorong perdamaian dunia apabila tidak memiliki forum khusus untuk melakukan perundingan.