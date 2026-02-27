Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bagikan Momen Buka Puasa Bersama Pangeran MBZ

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |06:55 WIB
Prabowo Bagikan Momen Buka Puasa Bersama Pangeran MBZ
Momen Presiden Prabowo Subianto buka puasa bersama Pangeran MBZ (Foto: Ig Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membagikan momen saat berbuka puasa bersama Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dan pimpinan PEA lainnya di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi.

Momen buka puasa bersama itu diunggah di Instagram Sekretariat Kabinet dan Prabowo pada Jumat (27/2/2026) dini hari. Dalam foto yang diunggah, Prabowo terlihat duduk bersama Presiden MBZ di area seperti halaman yang sekaligus menjadi tempat berbuka.

Prabowo terlihat duduk bersebelahan dengan Presiden MBZ di bagian tengah. Terlihat juga para pimpinan PEA lain yang duduk di hadapan kedua pemimpin negara tersebut.

“Alhamdulillah, di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, saya berkesempatan berbuka puasa bersama Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Mohamed bin Zayed Al Nahyan,” tulis keterangan di Instagram Prabowo.

Pertemuan itu, kata Prabowo, menjadi momentum mempererat persahabatan serta kerja sama Indonesia dan UEA. “Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat persahabatan serta memperkuat kerja sama strategis Indonesia dan UEA bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk PEA Judha Nugraha.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
