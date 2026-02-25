Raja Abdullah II Puji Prabowo Komitmen Perjuangkan Solusi Dua Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima apresiasi dan sambutan hangat dari Raja Abdullah II ibn Al Hussein atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara dalam konflik global.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Yordania Hasyimiah, di Istana Basman, Amman pada Rabu (25/2/2026).

“Peran bangsa anda, saya pikir, dalam semua tantangan di wilayah itu sangat penting. Saya tahu betapa Anda berkomitmen pada solusi dua negara, betapa Anda menghargai masa depan orang-orang positif,” ucap Raja Abdullah II.

Raja Abdullah II menekankan bahwa upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut, lebih lanjut, memberikan makna mendalam bagi rakyat Yordania.

“Ini adalah sesuatu, jelas, yang menghangatkan hati kita. Saya tahu bahwa Anda berkomitmen untuk kedamaian dan ketenangan yang besar. Dan sekali lagi, komitmen Anda yang sungguh-sungguh untuk melindungi orang-orang, kita semua, saya pikir, sangat penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Abdullah II juga menyampaikan kesiapan Yordania untuk mendukung peran Indonesia dalam upaya tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis baik secara politik maupun ekonomi.