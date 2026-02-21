Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Bertemu Pemilik Chelsea, Dihadiahi Jersey Reece James

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |17:20 WIB
Presiden Prabowo Bertemu Pemilik Chelsea, Dihadiahi Jersey Reece James
Presiden Prabowo Bertemu Pemilik Chelsea, Dihadiahi Jersey Reece James (Ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bersama 12 pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington DC pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo menerima jersey klub sepak bola Chelsea, dengan nomor punggung 24 atas nama Reece James.

Jersey itu diberikan CEO Eldridge Industries yang juga pemilik klub Liga Inggris Chelsea dan klub basket LA Lakers, Todd L Boehly. Ia menjadi salah satu pengusaha yang hadir bertemu Presiden Prabowo.

“Pada siang hari ini, Presiden Prabowo menerima 12 pengusaha terbesar Amerika Serikat di Washington DC, 20 Februari 2026. Para pengusaha tersebut sebelumnya telah bekerja sama dengan Danantara Indonesia sebagai pemilik aset terbesar BUMN," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selain Todd L Boehly, pengusaha yang hadir yakni Armen Panossian, CEO Oaktree sekaligus pemilik klub Italia Inter Milan, Matt Harris dari BlackRock Founding Partners dan Global Infrastructure Partners; Martin Escobari, Co-President sekaligus Head of Global Growth Equity General Atlantic; Al Rabil.

Kemudian CEO Kayne Anderson; Neil R. Brown, Managing Director Global Institute Infrastructure KKR; Michael Weinberg, Chairperson of the Investment Committee Levine Leichtman Capital Partners (LLCP); Justin Metz, Managing Partner Related Fund Management (RFM); Luke Taylor, Co-President Stonepeak; Nabil Mallick, COO Thrive Capital; Jeffrey Perlman, CEO Warburg Pincus; serta Seth Bernstein dari Bernstein Equity Partners.

Teddy menjelaskan, dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta membuka ruang kolaborasi yang saling menguntungkan.

“Presiden Prabowo membuka seluas-luasnya peluang investasi untuk membangun sebanyak-banyaknya rantai ekonomi dan lapangan pekerjaan yang menguntungkan kepentingan dalam negeri di Indonesia,” tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
