Prabowo Bakal Kirim 8.000 Ribu TNI ke Gaza dalam 1-2 Bulan

WASHINGTON DC – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan mulai mengirimkan pasukan sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza, Palestina, dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Pasukan ISF merupakan bagian dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjaga Jalur Gaza pascaagresi Israel.

“Mungkin, ya kelompok-kelompok advance, mungkin tidak lama lah, mungkin 1–2 bulan ini,” ungkap Prabowo dalam keterangan pers di Washington DC, Kamis (19/2/2026).

Prabowo juga mengonfirmasi Indonesia diminta untuk mengisi posisi Wakil Komandan dalam struktur misi tersebut.

“Ya, mereka minta kita jadi Deputy Commander,” ujarnya.

Sebelumnya, di hadapan Donald Trump dan para delegasi lainnya dalam Inaugural Meeting of Board of Peace, Prabowo menegaskan Indonesia siap mengirimkan hingga 8.000 pasukan untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional.