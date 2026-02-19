Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Banyak Bantu Indonesia saat Masa Kritis

Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Banyak Bantu Indonesia saat Masa Kritis (Dok Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu mitra terkuat Indonesia. Ia menyinggung jasa AS dalam perjalanan sejarah bangsa, termasuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

“Amerika Serikat adalah salah satu mitra terkuat kami. Kami tidak pernah lupa bahwa Amerika Serikat mendukung perjuangan kemerdekaan kami. Banyak kali Amerika Serikat mengintervensi membantu Indonesia di masa-masa kritis,” kata Prabowo.

Ia juga mengingatkan generasi muda Indonesia agar tidak melupakan peran AS terhadap Indonesia, terutama pada tahun 1960-an.

“Hal itu juga saya sampaikan kepada generasi muda Indonesia agar jangan melupakan peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam kelahiran bangsa kami, baik secara politik maupun ekonomi. Pada masa kritis tahun 60-an saat pertanian kita runtuh karena gejolak di Asia Tenggara, Amerika Serikat membantu kami melalui program PL 480. Itu sangat signifikan,” ujarnya.