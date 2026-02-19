Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Necis di Hotel Mewah Jakpus Diciduk, Pakai Lanyard Berlagak Orang Kantoran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |03:01 WIB
Maling Necis di Hotel Mewah Jakpus Diciduk, Pakai Lanyard Berlagak Orang Kantoran
Maling di hotel mewah Jakpus (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial NW (43), maling laptop yang menggunakan lanyard di salah satu hotel bintang lima kawasan Karet, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan, pelaku merupakan spesialis pencuri dengan menyamar sebagai orang kantoran.

“Pelaku merupakan spesialis dengan modus menyamar sebagai pekerja kantoran, mengenakan batik dan lanyard, kemudian berbaur di lingkungan hotel mewah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (18/2/2026).

Budi menjelaskan pelaku melakukan aksinya seorang diri. Hingga saat ini, lanjut dia, penyidik belum menemukan adanya keterlibatan pihak lain.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku beraksi seorang diri dan hingga saat ini belum ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain,” ujar dia.

Pelaku ditangkap pada Jumat 13 Februari 2026 lalu di kawasan Matraman, Jakarta Timur, setelah identitasnya terungkap. Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam penangkapan itu.

Topik Artikel :
Kriminalitas Maling Pencurian
