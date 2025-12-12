Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |04:02 WIB
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pria diciduk polisi karena diduga melakukan aksi pencurian raket padel di kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksinya viral di media sosial karena terekam kamera CCTV.

"Sudah diamankan (pelakunya) di Polres," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Meski terduga pelaku pencurian raket padel tersebut telah diamankan polisi. Namun, hingga kini belum ada laporan yang masuk terkait hal itu di Polsek Pasar Minggu.

"Sudah dicek, tidak ada laporan di Polsek Pasar Minggu," tuturnya.

Aksi dugaan pencurian raket padel yang bernilai jutaan rupiah itu terjadi di sebuah lapangan padel kawasan Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemarin. Berdasarkan rekaman CCTV yang diunggah akun Instagram @ cilandakupdate, pelaku beraksi seorang diri meski situasi di lokasi cukup ramai.

Ia memantau situasi lebih dulu, dan saat yakin tak ada yang memperhatikan, dia mengambil raket padel dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Pelaku kemudian pergi begitu saja meninggalkan lokasi kejadian.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Maling Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement