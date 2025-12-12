Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi

JAKARTA – Seorang pria diciduk polisi karena diduga melakukan aksi pencurian raket padel di kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksinya viral di media sosial karena terekam kamera CCTV.

"Sudah diamankan (pelakunya) di Polres," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Meski terduga pelaku pencurian raket padel tersebut telah diamankan polisi. Namun, hingga kini belum ada laporan yang masuk terkait hal itu di Polsek Pasar Minggu.

"Sudah dicek, tidak ada laporan di Polsek Pasar Minggu," tuturnya.

Aksi dugaan pencurian raket padel yang bernilai jutaan rupiah itu terjadi di sebuah lapangan padel kawasan Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemarin. Berdasarkan rekaman CCTV yang diunggah akun Instagram @ cilandakupdate, pelaku beraksi seorang diri meski situasi di lokasi cukup ramai.

Ia memantau situasi lebih dulu, dan saat yakin tak ada yang memperhatikan, dia mengambil raket padel dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Pelaku kemudian pergi begitu saja meninggalkan lokasi kejadian.

(Arief Setyadi )