Viral Wanita Diarak Usai Kepergok Curi Handphone di Stasiun Tanah Abang

JAKARTA - Seorang wanita berinisial ES diarak dengan dikalungi tulisan "saya copet" setelah kedapatan mencuri handphone di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Aksi arak yang dialami wanita tersebut beredar dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, ia terlihat berjalan dengan didampingi dua orang sekuriti.

Terlihat tangan perempuan itu diborgol. Selain itu, perempuan itu juga dikalungi kertas yang bertuliskan 'saya copet'.

Terpisah, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan aksi pencopetan terjadi saat korban sedang berbelanja dan memilih barang belanjaan sambil menunggu kereta pada Senin (20/4/2026).

"Tanpa disadari HP yang ada di dalam tas tidak ada/hilang," kata Dhimas kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).