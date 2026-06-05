Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Usut Dugaan Korupsi di 2 BUMN, Kerugian Negara Ditaksir Hampir Rp2 Triliun

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |19:21 WIB
KPK Usut Dugaan Korupsi di 2 BUMN, Kerugian Negara Ditaksir Hampir Rp2 Triliun
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi baru di lingkungan PT BRI dan PT Telkom. Pada Jumat (5/6/2026), KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru di lingkungan dua perusahaan pelat merah tersebut.

"Benar, KPK memulai penyidikan baru terkait pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Pengadaan notifikasi yang diduga dikorupsi itu berupa pemberitahuan via SMS dan WhatsApp.

Budi menegaskan, sprindik yang terbit ini masih umum atau belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Dugaan awal kerugian keuangan negaranya mencapai hampir dua triliun rupiah," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222857//dirut_bri-jzT3_large.png
Perkuat Daya Saing Industri Wellness dan Beauty Nasional Mendunia, BRI Dukung Penyelenggaraan BWB Expo 2026 di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222855//porsche_diangkut_dari_rumah_silmy_karim-uxBb_large.jpg
KPK Angkut Moge hingga Mobil Mewah Usai Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222807//ilustrasi-p2gv_large.jpg
KPK Lelang 106 Lot Barang Rampasan Korupsi, Ada Ponsel hingga Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222776//bri_peduli-jV4P_large.png
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BRI Dorong Kesadaran Budaya Kelola Sampah melalui Green Action BRI Peduli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222713//dirut_bri-Tqcb_large.jpg
Dirut BRI Nilai AI Jadi Kunci Perbankan Pertahankan Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/455/3222223//desa_briliian-LSwb_large.jpg
Desa BRILiaN Ketapanrame, Bukti Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement