Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota BPK Bobby Rizaldi Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Bupati Muara Enim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |10:49 WIB
Anggota BPK Bobby Rizaldi Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Bupati Muara Enim
Anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi memenuhi panggilan KPK.
A
A
A

JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/7/2026). Dia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan kasus korupsi terkait audit laporan BPK di Kabupaten Muara Enim.

Bobby terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.55 WIB mengenakan batik berwarna biru. Ia juga terlihat datang bersama beberapa orang.

Tak banyak yang disampaikan Bobby sebelum menjalani pemeriksaan. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

"Kita hadir hari ini," kata Bobby, Kamis (16/7/2026).

Selanjutnya, Bobby terlihat langsung melakukan registrasi di meja informasi. Selang beberapa saat menunggu, ia kemudian langsung masuk ke ruang pemeriksaan.

Pada Selasa (14/7/2026), rumah Bobby menjadi salah satu sasaran penggeledahan penyidik KPK dalam kasus korupsi laporan audit BPK Kabupaten Muara Enim.

Dalam perkara ini, KPK telah mengumumkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Muara Enim, Edison (EDS). Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230384//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-74pM_large.jpg
Tim Khusus Kasus Eks Jampidsus Febrie Banyak Diisi 'Alumni', Ini Kata KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230340//komisi_pemberantasan_korupsi-0qIM_large.jpg
Geledah Rumah Dinas Bupati dan Kantor Kabupaten Sukoharjo, KPK Sita Uang hingga Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230105//kpk-Mi8c_large.jpg
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Sejumlah Barang Bukti Disita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3229986//mantan_menteri_agama_yaqut_cholil_qoumas-Toc4_large.jpg
Jalani Pelimpahan Berkas di KPK, Gus Yaqut: Semoga Kebenaran Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229562//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-SChv_large.jpg
Perkara Eks Jampidsus Febrie Dilimpahkan ke Kejagung, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229517//ilustrasi-D7HQ_large.jpg
Polda Metro Jaya Undang KPK Terkait Penanganan 3 Kasus Korupsi, Bahas Pengambilalihan Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement