Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

30 Warga Sipil dan 7 Tentara Iran Tewas dalam Serangan AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |03:05 WIB
30 Warga Sipil dan 7 Tentara Iran Tewas dalam Serangan AS
Tangkapan layar video yang dirilis oleh US CENTCOM pada 15 Juli, menunjukkan apa yang menurut militer AS merupakan serangan di Iran.
A
A
A

TEHERAN - Tujuh personel tentara Iran tewas dan beberapa lainnya terluka dalam apa yang digambarkan militer sebagai serangan langsung Amerika Serikat (AS) pertama terhadap tentara Iran sejak konflik saat ini dimulai. Insiden ini terjadi setelah serangan rudal menghantam barak di Iran tenggara pada Rabu (15/7/2026) pagi.

Stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa militer AS menembakkan 13 rudal ke area perumahan dan fasilitas akomodasi di barak pasukan darat tentara Iran di kota Bampur, Provinsi Sistan dan Baluchestan.

Tentara Iran mengatakan tujuh anggota Brigade ke-388 tewas dalam serangan itu, sementara beberapa lainnya terluka dan sedang menerima perawatan medis.

Militer mengutuk serangan itu dan berjanji akan memberikan "tanggapan tegas" terhadap apa yang mereka sebut sebagai "agresi AS."

Serangan Israel sebelumnya yang dimulai pada 13 Juni dan serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari tidak secara langsung menargetkan fasilitas tentara Iran atau Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).

30 Warga Sipil Tewas

Sementara itu, lebih dari 30 warga sipil tewas dalam serangan baru-baru ini di selatan Iran, kata juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani pada Rabu.

"Dalam serangan baru-baru ini di bagian selatan negara itu, lebih dari 30 warga sipil kehilangan nyawa mereka," kata Mohajerani dalam sebuah unggahan di X, sebagaimana dilansir TRT.

Ia tidak menyebutkan lokasi serangan atau memberikan detail lebih lanjut tentang korban jiwa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/278/3230274//dolar_as-c84P_large.jpg
Rupiah Menguat ke Rp18.068 per Dolar AS, Waspada Perang AS vs Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/18/3230240//rudal_iran_melayang_di_udara_menuju_lokasi_yang_tidak_diketahui-FmMg_large.jpg
Konflik AS-Iran Meluas, Kuwait Jadi Sasaran Serangan Rudal dan Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/18/3230194//iran-iWGH_large.jpg
Iran Menggila! Markas Jet Tempur F-18 AS di Pangkalan Udara Al-Azraq Yordania Dibombardir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/18/3230151//peretasan-qLk2_large.jpg
Iran Retas Jaringan Seluler Timur Tengah Lacak Militer AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/18/3230167//iran-65y0_large.jpg
Dituduh Spionase Iran, 3 Orang Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup di Bahrain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230164//prabowo-fhyq_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang Pemerintah Iran Kunjungi Teheran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement