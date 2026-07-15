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Iran Menggila! Markas Jet Tempur F-18 AS di Pangkalan Udara Al-Azraq Yordania Dibombardir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |09:18 WIB
Iran Menggila! Markas Jet Tempur F-18 AS di Pangkalan Udara Al-Azraq Yordania Dibombardir
Pangkalan Militer AS di Al-Azraq, Yordania. Foto: Press TV
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IRAN - Militer Iran menyatakan telah meluncurkan tahap kedelapan dari operasi "Saeqeh", dengan melancarkan gelombang baru serangan pesawat nirawak (drone) terhadap markas militer AS di Kawasan di pangkalan udara Al-Azraq, Yordania.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh IRIB dilansir Al Jazeera, Rabu (15/7/2026), militer Iran menyebut bahwa drone bermuatan bahan peledak menargetkan area tempat pesawat tempur F-18 dan hanggar peralatan besar berada di pangkalan udara Al-Azraq, Yordania, untuk kali kedua.

Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam serangan drone Iran terhadap markas militer AS di pangkalan udara Al-Azraq Yordania tersebut.

Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengatakan akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan pendahulunya, Ali Khamenei, adalah "tuntutan bangsa" dan "pasti" harus dilaksanakan.

Pernyataan Mojtaba disampaikan dalam sebuah pesan yang disampaikan selama upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi, menurut stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB.

"Kami berjanji untuk membalaskan darah Anda yang tak bersalah dan semua martir dari dua perang ini dari para pembunuh yang jahat dan tidak terhormat," kata Mojtaba Khamenei dalam pesan tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.

(Fahmi Firdaus )

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