AS Serang Iran, Ledakan Hebat Terdengar di Bandara Abbas hingga Pulau Qeshm

TEHERAN – Militer Amerika Serikat (AS) melakukan serangan besar-besaran ke sejumlah kota di Iran, pada Senin (13/7/2026). Sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di berbagai wilayah selatan.

Melansir Aljazeera, pihak Iran menyatakan bahwa hampir selusin 'proyektil musuh' menyasar Pulau Qeshm.

Sementara, ledakan hebat juga terdengar di Bandara Abbas saat AS melancarkan gelombang serangan kelima sejak kesepakatan gencatan senjata ditandatangani tiga minggu lalu.

Media pemerintah Iran juga melaporkan adanya serangan terhadap sejumlah lokasi militer di Provinsi Hormozgan.

Teheran juga menyatakan telah melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah aset militer AS di wilayah tersebut. Namun belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat serangan balasan dari Iran tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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