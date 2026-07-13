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Tragis! Safitri Tewas Mengenaskan dengan Mulut Disumpal Handuk, Jasadnya Nyaris Membusuk

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |05:00 WIB
Tragis! Safitri Tewas Mengenaskan dengan Mulut Disumpal Handuk, Jasadnya Nyaris Membusuk
Ilustrasi Mayat
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LAMPUNG -  Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Korban diketahui bernama Safitri alias Eni (56).

Korban yang diketahui seorang janda ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat, serta mulut disumpal handuk.

Kepala Desa Sawojajar, Mulyanto, mengungkapkan posisi korban saat pertama kali dievakuasi di dalam rumahnya.

"Jasad korban ditemukan di bawah meja makan dengan posisi terlungkup. Tangan dan kaki korban dalam keadaan terikat, sementara mulutnya disumpal menggunakan handuk," ujar Mulyanto, Minggu (12/7/2026).

Sementara, polisi menduga kuat korban menjadi korban perampokan sadis yang berujung pada pembunuhan. Pasalnya, rumah korban berantakan dan sejumlah barang berharga hilang.

Kasus memilukan ini pertama kali terungkap setelah warga sekitar menaruh curiga dengan kondisi rumah korban. Selama tiga hari berturut-turut, lampu di rumah janda malang tersebut sama sekali tidak menyala dan suasana tampak sepi.

Khawatir terjadi sesuatu, warga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada adik kandung korban.

 

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