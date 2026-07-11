Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Cukup Andalkan Alam, Yusuf Bora Desak Destinasi Wisata Sumba Barat Daya Dibenahi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |17:41 WIB
Tak Cukup Andalkan Alam, Yusuf Bora Desak Destinasi Wisata Sumba Barat Daya Dibenahi
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Yusuf Bora.
A
A
A

SUMBA BARAT DAYA - Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur tidak cukup hanya membangun destinasi baru. Kualitas fasilitas, kenyamanan pengunjung, hingga kesesuaian pembangunan dengan karakter wisata lokal juga harus menjadi perhatian agar sektor pariwisata mampu berkembang secara berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dari Partai Perindo, Yusuf Bora, menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan fasilitas destinasi wisata. Setiap pembangunan harus benar-benar mendukung pengalaman wisatawan, sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai destinasi berbasis alam dan budaya.

"Kami berharap Dinas Pariwisata dapat memberikan perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan ke depan agar tujuan wisata yang berkelanjutan dapat tercapai," kata Yusuf, Sabtu (11/7/2026).

Salah satu yang disorot adalah pembangunan fasilitas di destinasi wisata Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka. Penggunaan atap seng pada bangunan lopo tidak sejalan dengan konsep ekowisata yang diusung kawasan tersebut.

Selain mengurangi nilai estetika, material itu dinilai lebih mudah mengalami korosi dan membuat bangunan lebih panas sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan.

Yusuf mengusulkan penggunaan material alami seperti alang-alang, ijuk, atau genteng tanah liat yang lebih ramah lingkungan sekaligus mampu memperkuat identitas budaya lokal.

Selain itu, Ketua DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya ini juga menemukan toilet umum yang belum diresmikan sudah mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Kondisi tersebut harus segera diperbaiki sebelum fasilitas digunakan masyarakat dan wisatawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228047//pariwisata_asean-G2vj_large.jpg
Industri Pariwisata Asia Tenggara Berpotensi Capai USD67,4 Miliar pada 2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/25/3227218//mangrove-wF1T_large.jpg
Mangrove Angke Jadi Destinasi Ekowisata Favorit saat Libur Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/340/3226925//ilustrasi-627f_large.jpg
Gempa 5.6 Magnitudo Guncang NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/25/3225198//terumbu_karang-ZaVo_large.jpg
Jaga Daya Tarik Wisata Pesisir dengan Konservasi Terumbu Karang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/340/3219694//anggota_dprd_rote_ndao_dari_partai_perindo_yunus_paine-WCvD_large.jpeg
Akses Sekolah Sulit, Yunus Panie Desak Pembangunan SMP di Oeine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/25/3218035//bali-SxlA_large.jpg
Sektor Pariwisata Pulih, Tingkat Okupansi Hotel Mewah di Bali Naik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement