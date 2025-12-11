Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar

SUMBA BARAT DAYA – Salam hangat dari Yusuf Bora mengawali suasana akrab di Panti Asuhan Sinar Kasih, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Selasa 9 Desember 2025. Bersama jajaran DPD Partai Perindo Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan beberapa Anggota DPRD, kedatangannya disambut antusias oleh anak-anak yang tinggal di panti tersebut.



Kunjungan bertajuk Perindo Peduli itu menyoroti pentingnya dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yusuf menegaskan semua pihak harus hadir memastikan akses pendidikan yang setara bagi kelompok yang rentan secara ekonomi.

“Anak-anak panti berhak mendapatkan kesempatan meraih masa depan yang cerah. Faktor ekonomi seharusnya tidak menjadi kendala, dan di sinilah kehadiran kita memberi solusi nyata,” ujar Yusuf.

Alumni SMAN 1 Waikabubak yang menamatkan Sarjana di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta ini menekankan pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kerentanan. Menurutnya, anak-anak harus terus sekolah dengan rajin dan percaya diri menghadapi masa depan.



Ia menambahkan, Partai Perindo akan terus mendukung perkembangan anak-anak Panti Asuhan Sinar Kasih, baik melalui pendampingan maupun kegiatan sosial berkelanjutan.



Komitmen pada Pendidikan dan Pemerataan Akses



Yusuf, yang juga menjabat Koordinator Komisi II sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, menjelaskan Perindo Peduli merupakan wujud komitmen partai dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memperluas pemerataan akses pendidikan.

“Partai politik harus peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan serta mendukung perkembangan pendidikan anak-anak, khususnya mereka yang terkendala secara ekonomi,” tegasnya.

Yusuf sendiri merupakan lulusan Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ia menegaskan, dengan memastikan anak-anak tetap bersekolah adalah investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.



Pada kesempatan itu, jajaran pengurus Partai Perindo menyerahkan bantuan sembako berupa beras, telur, mi instan, dan air mineral. Panti Asuhan Sinar Kasih saat ini mengasuh 14 anak, sebagian besar masih duduk di bangku sekolah dan membutuhkan dukungan keberlanjutan.



Kegiatan dipimpin langsung Yusuf Bora selaku Ketua DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya. Ia hadir bersama para pengurus dan legislator Perindo, di antaranya Stefanus Rangga Bola, selaku Wakil Ketua I DPRD SBD sekaligus Ketua Fraksi; Stefanus Sosa, Wakil Ketua II DPD yang juga Anggota DPRD dan Sekretaris Fraksi; serta Matheus MM Kaka, Wakil Ketua III DPD dan Anggota DPRD. Kegiatan ini juga diikuti Anastasia Rosalia Sarce Nani, Bendahara DPD, serta Nikolas Tefi sebagai salah satu Anggota DPD.



Raih Cita-Cita Mulia

Dalam sesi dialog, para legislator memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap tekun belajar dan berani bermimpi besar. Pesan itu disambut hangat oleh anak-anak panti yang menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.



“Kami senang dikunjungi dan diberi bantuan. Kami akan terus belajar dan tidak patah semangat mengejar cita-cita,” ujar salah satu perwakilan anak panti.



Kunjungan ini menjadi bagian dari kerja nyata Periindo dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Sumba Barat Daya, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.

