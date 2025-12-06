Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tama Satrya Langkun Didaulat Jadi Ketua Ikatan Alumni FH Jayabaya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |18:50 WIB
Tama Satrya Langkun Didaulat Jadi Ketua Ikatan Alumni FH Jayabaya
Tama Satrya Langkun didaulat jadi Ketua Ikatan Alumni FH Jayabaya (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun, terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Jayabaya. Hal itu ditandai dengan prosesi serah terima jabatan dari Teguh Samudera selaku Ketua IKA Universitas Jayabaya demisioner ke Tama, Sabtu (6/12/2025).

"Ya, kita syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan serah terima Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya," kata Teguh usai prosesi serah terima jabatan kepada Tama.

Teguh mengatakan, keberadaan IKA FH Universitas Jayabaya ini bisa mendongkrak akreditasi kampus. Sebab, kata dia, salah satu syarat mendapat akreditasi bagus adalah keterlibatan aktif para alumni.

"Ya, akreditasi adalah bahwa Fakultas Hukum itu harus ada alumninya yang memang benar-benar aktivitasnya mensupport kegiatan kampus. Juga berperan aktif di lingkungan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Teguh.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Yuliasara Isnaeni, berpesan agar Tama bisa menakhodai IKA FH Jayabaya. Ia juga meminta Tama bisa melanjutkan program yang telah dirintis.

"Pesannya yang pertama pastinya semoga Bang Tama itu diberikan kesehatan, tentu saja kekuatan, dan tentu saja kemampuan untuk terus melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Ketua sebelumnya. Dan tentu saja ini berkelanjutan," ujar Yuliasara.

(Arief Setyadi )

      
