Tama S Langkun: HUT Ke-10 Momentum Partai Perindo Bertransformasi

JAKARTA - Ketua Pelaksana HUT ke-10 Partai Perindo, Tama S Langkun menyebut perayaan HUT ini menjadi momentum partai melakukan transformasi. Salah satu transformasi yang dilakukan terlihat dari struktur kepengurusan partai.

Hal ini disampaikan Tama dalam jumpa persnya di sela-sela perayaan HUT Partai Perindo satu dekadenya yang digelar di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

"Jadi pada prinsipnya pada hari ini di perayaan yang ke-10 ini merupakan momentum bagi kami di Partai Perindo untuk melakukan transformasi," kata Tama.

Dia menjelaskan, Partai Perindo telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan sebelum Puncak peringatan ini. Salah satu yang dilakukan yakni pelantikan struktur partai di tingkat Pusat.

"Jadi kita punya pengurus-pengurus yang baru dari ketua umum sampai tingkatan Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus DPP. Jadi ini juga menandai di ulang tahun yang 10 Partai Perindo bertransformasi dari mulai susunan yang paling atas sampai yang paling bawah," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Partai Perindo juga telah melakukan kegiatan bimbingan teknis seluruh anggota legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, kota dan bersama pengurus di tingkat daerah.

"Soal program-program ke depan tentu akan ada banyak yang akan kita kerjakan yang pada intinya mudah-mudahan apa yang Partai Perindo lakukan ini membawa kemaslahatan untuk Indonesia dan kemenangan Partai Perindo merupakan kemenangan untuk kita semua," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)