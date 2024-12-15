Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tama S Langkun: HUT Ke-10 Momentum Partai Perindo Bertransformasi

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |03:04 WIB
Tama S Langkun: HUT Ke-10 Momentum Partai Perindo Bertransformasi
Tama S Langkun (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Pelaksana HUT ke-10 Partai Perindo, Tama S Langkun menyebut perayaan HUT ini menjadi momentum partai melakukan transformasi. Salah satu transformasi yang dilakukan terlihat dari struktur kepengurusan partai.

Hal ini disampaikan Tama dalam jumpa persnya di sela-sela perayaan HUT Partai Perindo satu dekadenya yang digelar di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

"Jadi pada prinsipnya pada hari ini di perayaan yang ke-10 ini merupakan momentum bagi kami di Partai Perindo untuk melakukan transformasi," kata Tama.

Dia menjelaskan, Partai Perindo telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan sebelum Puncak peringatan ini. Salah satu yang dilakukan yakni pelantikan struktur partai di tingkat Pusat.

"Jadi kita punya pengurus-pengurus yang baru dari ketua umum sampai tingkatan Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus DPP. Jadi ini juga menandai di ulang tahun yang 10 Partai Perindo bertransformasi dari mulai susunan yang paling atas sampai yang paling bawah," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Partai Perindo juga telah melakukan kegiatan bimbingan teknis seluruh anggota legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, kota dan bersama pengurus di tingkat daerah.

"Soal program-program ke depan tentu akan ada banyak yang akan kita kerjakan yang pada intinya mudah-mudahan apa yang Partai Perindo lakukan ini membawa kemaslahatan untuk Indonesia dan kemenangan Partai Perindo merupakan kemenangan untuk kita semua," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement