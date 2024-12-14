Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

HT Minta Kader Partai Perindo Terus Bersentuhan dengan Rakyat

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |23:07 WIB
Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta agar para kader bisa terus bersentuhan dengan masyarakat.

Dengan begitu, kata HT, partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu dapat menjadi partai yang besar. Terutama, jika dalam lima tahun ke depan bisa membuat program yang relevan untuk masyarakat.

"Saya ingin mengingatkan bahwa kita perlu bersentuhan dengan masyarakat, sehingga untuk masa lima tahun mendatang ini, buatlah program-program yang relevan, yang bisa menaruh simpati, empati, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih dekat dengan Partai Perindo," kata HT di acara puncak perayaan HUT ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam.

HT menilai, Partai Perindo akan bertumbuh pesta jika bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat, melalui program-program kerakyatan.

"Saya ingin mengharisbawahi, bahwa sukses tidak ditentukan oleh berapa lama kita bekerja. Sukses tidak ditentukan oleh berapa lama kita bekerja. Sukses tentunya adalah satu ridho dari yang maha kuasa. Betul. Tanpa itu tidak mungkin. Tapi harus ada bagian kita yang kita lakukan," katanya.

"Jika kita memiliki strategi yang tepat, jangan mengulang kesalahan yang sama, dan kita lakukan full hearted dengan militansi yang tinggi. Saya seyakin-yakinnya, sukses itu bisa diperoleh jauh lebih cepat," sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
