INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Nakhodai Perindo Jatim, Ahmad Jazuli Targetkan Fraksi di 2029!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |16:59 WIB
Resmi Nakhodai Perindo Jatim, Ahmad Jazuli Targetkan Fraksi di 2029!
Ahmad Jazuli Resmi Nakhodai Perindo Jatim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ahmad Jazuli resmi menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur (Jatim), setelah menerima surat keputusan (SK) dari DPP Partai Perindo, pada Senin (16/2/2026).

Jazuli menyatakan, posisi yang dipercayakan kepadanya merupakan amanah yang luar biasa. Ia pun berjanji akan bekerja keras demi mendongkrak perolehan suara Partai Perindo di Jatim.

"Harapan kami, pada 2029 nanti kami bisa melenggang ke Senayan. Bahkan kami juga punya optimisme untuk bisa mendapatkan satu fraksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan satu fraksi DPRD di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur," kata Jazuli di Kantor DPP Partai Perindo.

Jazuli mengungkapkan, target tersebut akan diraih dengan memaksimalkan potensi yang ada demi kemakmuran rakyat. Hal itu sejalan dengan garis besar perjuangan partai untuk menguatkan ekonomi kerakyatan.

"Saya yakin kalau kita berdikari dalam ekonomi, ketika kita berpolitik pun insyaallah kami yakin akan berdaulat," ujarnya.

 

