Resmi! Ahmad Jazuli Pimpin DPW Perindo Jatim

JAKARTA – DPP Partai Perindo menyerahkan surat keputusan (SK) Ketua DPW Jawa Timur, kepada Ahmad Jazuli pada Senin (16/2/2026).

Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang disaksikan sejumlah pengurus DPP Partai Perindo.

"Jadi, kita sudah menetapkan Ketua DPW Partai Perindo, yaitu Saudara Ahmad Jazuli, dan juga Sekretaris DPW Partai Perindo, Saudara Bagus Priyo Zatmiko," kata Ferry di Kantor DPP Partai Perindo.

"Kami menyerahkan kepada kedua beliau untuk memimpin DPW Jawa Timur," sambungnya.