Anaknya Ikut Khitanan Massal DPD Perindo Lebak, Orangtua Ucapkan Terima Kasih

LEBAK - Para orangtua yang anaknya ikut khitanan massal menyambut positif kegiatan yang digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak. Mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosial tersebut.

Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (16/1/2026). Sebanyak 22 anak ikut serta dalam kegiatan sunatan massal ini.

Salah satu orang tua peserta, Imam, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Partai Perindo karena telah memfasilitasi khitanan massal secara gratis. Sang anak juga gembira karena mendapatkan hadiah menarik secara gratis.

“Kami sangat berterima kasih kepada Partai Perindo. Kegiatan ini sangat membantu kami sebagai orang tua, apalagi anak-anak juga senang karena mendapatkan banyak hadiah,” ujar Imam.

Selain mendapatkan layanan sunat, para peserta menerima berbagai bingkisan, mulai dari uang saku, jajanan, sembako, hingga dua ekor ayam hidup. Usai dikhitan, anak-anak peserta diantar pulang menggunakan ambulans milik Partai Perindo. Imam berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu.