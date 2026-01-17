Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anaknya Ikut Khitanan Massal DPD Perindo Lebak, Orangtua Ucapkan Terima Kasih

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |09:24 WIB
Anaknya Ikut Khitanan Massal DPD Perindo Lebak, Orangtua Ucapkan Terima Kasih
DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak menggelar khitanan massal di Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung, Banten (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

LEBAK - Para orangtua yang anaknya ikut khitanan massal menyambut positif kegiatan yang digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak. Mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosial tersebut.

Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (16/1/2026). Sebanyak 22 anak ikut serta dalam kegiatan sunatan massal ini.

Salah satu orang tua peserta, Imam, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Partai Perindo karena telah memfasilitasi khitanan massal secara gratis. Sang anak juga gembira karena mendapatkan hadiah menarik secara gratis.

“Kami sangat berterima kasih kepada Partai Perindo. Kegiatan ini sangat membantu kami sebagai orang tua, apalagi anak-anak juga senang karena mendapatkan banyak hadiah,” ujar Imam.

Selain mendapatkan layanan sunat, para peserta menerima berbagai bingkisan, mulai dari uang saku, jajanan, sembako, hingga dua ekor ayam hidup. Usai dikhitan, anak-anak peserta diantar pulang menggunakan ambulans milik Partai Perindo. Imam berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194280/perindo-bRZf_large.jpg
Peresmian Kantor DPP Hanura, Sekjen Perindo: Semoga Kerja Sama Politik Terus Terjalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742/partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719/perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512/perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277/partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236/perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement