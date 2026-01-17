Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua DPD Perindo Lebak Tegaskan Khitanan Massal Bentuk Kepedulian Sosial

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |09:05 WIB
Ketua DPD Perindo Lebak Tegaskan Khitanan Massal Bentuk Kepedulian Sosial
Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak, Aad Firdaus (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

LEBAK - DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak menggelar khitanan massal di Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung, Banten, pada Jumat (16/1/2026). Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak, Aad Firdaus, menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lebak.

Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 22 anak mengikuti khitanan massal.

Aad Firdaus mengatakan, khitanan massal sudah menjadi agenda rutin DPD Perindo Lebak. Hingga saat ini, jumlah anak yang telah mengikuti khitanan massal melalui kegiatan serupa mencapai sekitar 1.000 orang.

“Khitanan massal ini sudah sering kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Untuk hari ini ada 22 anak yang dikhitan dan ke depan jumlah pesertanya akan terus kami tambah,” ujar Aad Firdaus.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga melibatkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) serta tenaga medis dari puskesmas setempat untuk memastikan proses khitan berlangsung aman dan lancar.

DPD Perindo Lebak berharap kegiatan sosial ini dapat terus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

(Arief Setyadi )

      
