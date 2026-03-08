Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh pada Minggu (8/3/2026) pukul 13.05 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa itu tak berpotensi menimbulkan tsunami.

Gempa tersebut berlokasi di 63 KM dari Tenggara Sinabang, Aceh. Pusat gempa berada di kedalaman 10 KM.

"#Gempa Mag:5.6, 08-Mar-26 13:05:05 WIB, Lok:1.90 LU,96.40 BT (63 km Tenggara SINABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Sinabang dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

