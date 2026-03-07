Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hantam Sesuatu di Udara, Pesawat Garuda Rusak Parah pada Bagian Depan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |22:37 WIB
Hantam Sesuatu di Udara, Pesawat Garuda Rusak Parah pada Bagian Depan
Pesawat Garuda rusak parah tabrak sesuatu di udara (Foto: Banda H/Okezone)
A
A
A

PEKANBARU – Pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta (CGK) menuju Pekanbaru (PKU)mengalami kerusakan serius pada bagian radome (hidung pesawat) sesaat setelah mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Sabtu (7/3/2026).

Insiden ini dikonfirmasi langsung oleh General Manager Bandara SSK II Pekanbaru. Berdasarkan laporan teknis, pesawat dengan registrasi PK-GFF tersebut menyentuh landasan pacu (landing) tepat pukul 17.15 WIB.

Setelah pesawat parkir di apron, tim teknisi dan kru melakukan inspeksi visual rutin."Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan cukup berat pada sisi kiri radome. Hingga saat ini, penyebab pasti kerusakan—apakah akibat benturan burung (birdstrike) atau faktor eksternal lainnya—masih dalam tahap penyelidikan intensif," ucapnya.

Ia mengatakan saat ini penyebab kerusakan masih dalam proses investigasi. "Penyebab kerusakan pada bagian hidung pesawat tersebut belum diketahui secara pasti dan kami masih mengumpulkan informasi komprehensif dari instansi terkait," ujarnya.

Akibat kerusakan tersebut, pesawat GA 176 dinyatakan tidak layak terbang sementara untuk menjalani perbaikan. Hal ini berdampak langsung pada jadwal penerbangan lanjutannya, yakni GA 179 rute Pekanbaru-Jakarta, yang terpaksa dibatalkan (cancel).

Telusuri berita news lainnya
