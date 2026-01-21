DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dikerahkan untuk mengidentifikasi para korban kecelakaan pesawat ATR 42-500.

“Sejak awal kejadian, Polda Sulsel telah mengerahkan Tim DVI untuk menangani proses identifikasi korban. Tim ini diperkuat oleh Tim DVI Pusdokkes Polri serta dukungan dari Tim Pusident Bareskrim Polri,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto, Rabu (21/1/2026).

Didik menjelaskan, saat ini proses identifikasi masih difokuskan pada pengumpulan data antemortem dari keluarga korban sebagai tahapan awal. “Hingga saat ini, kami telah melakukan pengumpulan data awal atau antemortem terhadap delapan keluarga korban,” ujarnya.

Ia menuturkan, data antemortem yang dikumpulkan meliputi data DNA, rekam medis, serta data administrasi milik korban.

Berdasarkan manifes dari pihak maskapai dan keterangan resmi Kementerian Perhubungan Udara, total korban dalam insiden tersebut berjumlah 10 orang, terdiri atas tujuh kru pesawat dan tiga penumpang.

“Setelah seluruh data antemortem terkumpul, Tim DVI akan melanjutkan ke tahap postmortem. Proses ini dilakukan setelah adanya penyerahan jenazah atau temuan lain dari tim pencarian yang dipimpin Basarnas,” tuturnya.

Ia menambahkan, identifikasi dilakukan melalui pencocokan data antemortem dan postmortem secara cermat dan profesional. “Pencocokan data tersebut dilakukan untuk memastikan identitas korban sesuai dengan data manifes dari maskapai maupun Kementerian Perhubungan Udara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didik menegaskan seluruh rangkaian proses identifikasi dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun keilmuan,” katanya.

(Arief Setyadi )