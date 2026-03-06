Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas PRR Pastikan Korban Bencana Aceh Terpenuhi Kebutuhannya saat Ramadhan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |10:42 WIB
BIREUEN -  Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Aceh memastikan masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen terpenuhi kebutuhannya selama Ramadhan. Diketahui, bencana Aceh mengakibatkan ratusan orang meninggal.

Satgas PPR Aceh menyerahkan bantuan peralatan dapur dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga selama Ramadhan.

‘’Bantuan ini bagian dari komitmen percepatan pemulihan pascabencana agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik,’’ ujar Kasatgaswil PRR Aceh Safrizal ZA, dikutip, Jumat (6/3/2026).

“Kami ingin memastikan masyarakat terdampak tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Pemerintah hadir untuk mendukung proses pemulihan secara nyata dan bertahap,” lanjutnya.

Safrizal menuturkan, bantuan peralatan dapur ini dapat meringankan beban warga, sekaligus menjadi langkah penting dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

“Satgas PRR Wilayah Aceh terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat dapat segera pulih dan bangkit kembali,”  ungkapnya.

Adapun penyerahan bantuan secara simbolis di sejumlah gampong (desa) terdampak banjir dan longsor di Gampong Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan (320 KK); Gampong Meuse, Kecamatan Kuta Blang (120 KK); Gampong Blang Panjoe.

 

Halaman:
1 2
      
