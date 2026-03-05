Bentrok Berdarah di Kalteng! 3 Polisi Dibacok, 2 Warga Tertembak

KAPUAS – Bentrokan antara aparat kepolisian dan massa dari aliansi masyarakat adat, terjadi saat penanganan aksi penutupan jalan hauling milik perusahaan tambang di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dalam insiden tersebut, tiga anggota polisi dilaporkan mengalami luka diduga akibat sabetan senjata tajam. Sementara itu, dua warga mengalami luka tembak.

Peristiwa itu terjadi saat aparat berupaya menangani aksi penutupan jalan hauling milik PT Asmin Bara Bronang oleh massa, dari aliansi masyarakat adat di wilayah tersebut.

Berdasarkan rekaman video amatir warga yang beredar, terlihat kericuhan antara massa dan aparat kepolisian di lokasi kejadian. Dalam video tersebut juga terdengar beberapa kali suara tembakan peringatan yang dilepaskan petugas untuk membubarkan massa.

Akibat bentrokan tersebut, tiga anggota polisi mengalami luka diduga akibat sabetan senjata tajam. Sementara dua orang warga dilaporkan mengalami luka tembak.