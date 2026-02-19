Polda Metro Gencarkan Patroli Cegah Sahur on the Road hingga Tawuran

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal menggencarkan patroli untuk mencegah kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadhan 1447 Hijriah. Hal ini untuk menjaga kondusivitas selama Ramadhan.

1. Gencar Patroli

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados mengungkapkan, pengamanan ini akan melibatkan tim gabungan dari berbagai satuan.

“Iya, bukan hanya Polantas. Tapi nanti akan ada tim gabungan yang patroli SOTR tiap hari. Gabungan semua fungsi lantas, reskrim, intel, samapta, brimob, binmas,” kata Robby, Kamis (19/2/2026).

Ia menyebutkan, pihaknya telah mengantongi data titik-titik yang rawan menjadi jalur SOTR. Namun, titik-titik tersebut akan diawasi secara acak dan dinamis.

"Tentunya sudah. Untuk lokasi pasti sudah di petakan dan di mana lokasinya nanti disampaikan oleh Biro Operasional, karena yang mengatur seluruhnya kegiatan (patroli) Sahur On The Road itu nanti menjadi sebuah kegiatan terpadu yang dilaksanakan bersama-sama," ujarnya.

Robby menambahkan, lokasi patroli ini tidak akan menetap di satu tempat guna memastikan seluruh wilayah terjangkau oleh petugas.

“Setiap hari pasti lokasinya berpindah-pindah, tidak di satu titik,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

