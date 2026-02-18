Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Jadi Penceramah Sholat Tarawih Pertama di Istiqlal, Bakal Bicara Eco-Theology

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:23 WIB
Menag Jadi Penceramah Sholat Tarawih Pertama di Istiqlal, Bakal Bicara Eco-Theology
Menag Nasaruddin Umar (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dijadwalkan menjadi penceramah Sholat Tarawih perdana di Masjid Istiqlal malam ini, Rabu 18 Februari 2026. Dilihat dari laman resminya, Nasaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal akan menyampaikan ceramah dengan tema Ramadhan Hijau. Sholat Tarawih di Istiqlal akan dilangsungkan 20 rakaat serta 3 rakaat Sholat Witir.

Imam pertama akan memandu Sholat Isya dan Tarawih 8 rakaat, sementara imam kedua akan memandu Sholat Tarawih 12 rakaat serta 3 rakaat Sholat Witir. Ia menjelaskan, tema akan diparalelkan dengan tema di Kementerian Agama (Kemenag) yang digagas, yakni eco-theology.

“Jadi eco-theology itu ini ada maknanya sangat fundamental ya. Karena kita sadar bahwa Tuhan itu kan lebih menonjol sebagai feminine God, lebih menonjol sebagai nurture. Nurture itu apa? Lembut, mendidik, mengasuh, membina ya,” ujar dia. 

“Nah bukan sebagai Tuhan Maha Pendendam, Mahakeras, dan Mahajantan, Mahastruggle. Nabinya pun juga lebih menonjol sebagai jamaliah, feminine prophet ya kan. Kitab sucinya pun juga menonjol sebagai kitab-kitab feminin, kitab penuh kelembutan,” sambung dia.

Ia menjelaskan, tema tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi agama yang mengajak masyarakat untuk mencintai alam semesta.

“Karena tidak mungkin kita bisa menjadi hamba tanpa alam yang sehat. Tidak mungkin bisa menjadi khalifah yang baik tanpa alam yang sehat juga. Nah alam ini punya hak, manusia juga punya hak. Jadi kalau kita tidak menghargai hak alam semesta, alam akan marah,” ungkapnya.

“Nah apa jadinya kalau alam marah? Ya kan? Ada banjir, ada longsor, ada tsunami, ada macam-macam. Nah cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental ini kita harus lebih banyak kembali bagaimana kita bersahabat dengan alam. Jangan hanya menganggap alam ini sebagai objek, tetapi itu partner untuk hidup bersama saling menguntungkan dan saling memperkuat satu sama lain. Itu mindset agama ini. Jadi ada semacam program de-maskulinisasi teologi. Melakukan de-maskulinisasi teologi ya kan,” jelas dia.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202109/pemerintah-t7ah_large.jpg
Breaking News! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah Kamis 19 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202096/pbnu-59yY_large.jpeg
PBNU: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202094/pemerintah-rbOI_large.jpg
Kemenag: 1 Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202075/hilal-eQHZ_large.jpg
Kemenag Pantau Hilal Awal Ramadhan 1447H di 96 Titik, Berikut Daftar Lokasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/340/3202040/ponpes-guQ9_large.jpg
Hasil Falakiyah Ponpes Al Falah Ploso Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh pada Kamis 19 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202023/hilal-6RmS_large.jpg
Penentuan Awal Ramadhan Pakai Rukyatul Hilal, Bagaimana jika Hilal Tak Terlihat ?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement