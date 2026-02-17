Kemenag Pantau Hilal Awal Ramadhan 1447H di 96 Titik, Berikut Daftar Lokasinya!

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar pemantauan hilal (rukyatul hilal) awal Ramadhan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026, di 96 lokasi di Indonesia. Hasil pemantauan ini akan dibahas bersama dalam sidang isbat awal Ramadhan 1447 H.

Setelah itu akan dilaksanakan sidang isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, dan dijadwalkan pukul 18.45 WIB. Acara ini dihadiri berbagai pihak, antara lain Duta Besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, pakar falak dari berbagai ormas Islam, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengungkapkan sidang isbat merupakan forum penting yang mengedepankan kehati-hatian, keilmuan, dan kebersamaan umat.

“Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait,” ujar Abu Rokhmad, dikutip Selasa (17/2/2026).

Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadhan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, pukul 19.01 WIB. Posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk, dengan ketinggian berkisar -2° 24 menit 42 detik hingga -0° 58 menit 47 detik, serta sudut elongasi 0° 56 menit 23 detik hingga 1° 53 menit 36 detik.

Data ini sesuai dengan kriteria visibilitas yang digunakan (seperti MABIMS), sehingga hilal belum memenuhi syarat terlihat secara teoretis.

Untuk melengkapi data hisab, Kemenag melaksanakan rukyatul hilal di 96 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengamatan ini dilakukan Kantor Wilayah Kemenag provinsi dan Kantor Kemenag kabupaten/kota, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam, serta instansi terkait lainnya. Hasil rukyat dari seluruh titik tersebut menjadi bahan utama pembahasan dalam sidang isbat.

Abu Rokhmad menambahkan, keputusan akhir penetapan 1 Ramadhan 1447 H akan diumumkan secara resmi usai sidang selesai melalui konferensi pers. “Hasil hisab dan rukyat akan kami bahas bersama. Keputusan akhir disampaikan kepada masyarakat agar menjadi pedoman bersama umat Islam di Indonesia,” tegasnya.

Sidang isbat ini mencerminkan semangat kebersamaan antara pemerintah, ormas Islam, dan berbagai pihak terkait dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diikuti secara serentak oleh umat Islam di Tanah Air.

Berikut daftar 96 lokasi rukyatul hilal awal Ramadan 1447 H/2026 M:

Aceh

1. Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga.

Sumatera Utara

2. Lantai IX Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Sumatera Barat

3. Pasaman Barat, Lantai 3 Gedung DPRD Pasaman Barat, Padang Tujuh Kec. Pasaman.

4. Kota Payakumbuh, Bukit Nganang Kab. Lima Puluh Kota.

5. Pesisir Selatan, Puncak Langkisau Carocok Painan.

6. Kota Bukittinggi, Balcone Hotel Jl Raya Bukittinggi Medan KM 7 Padang Hijau Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

7. Kabupaten Solok, Panorama 2 Situnjau Laut Padang.

8. Solok Selatan, Halaman Kantor Kemenag Kab. Solok Selatan.

9. Tanah Datar, Jorong Sikaladi Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

10. Kota Pariaman, Salter Pantai Gamdoriah.

11. Sawahlunto, Dusun Simpang, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin.

12. Kabupaten Pasaman, Puncak Tonang, Kecamatan Lubuk Sikapig.

13. Agam, Pasir Tiku Nagari Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara.

14. Kabupaten Sijunjung, Hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung.

15. Kabupaten Padang Pariaman, Pantai Ketaping Kecamatan Batang Anai.

16. Kabupaten Lima Puluh Kota, Wisko Kuaro Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh.

17. Padang, Bukit Gado Gado, Jl. Baru Pantai Air Manis Padang.

Riau

18. Rooftop Hotel Sonaview Kota Dumai.

Kepulauan Riau

19. Pantai Tanjung Setumu, Kota Tanjungpinang

20. Masjid Sultan Riayat Syah, Kota Batam.