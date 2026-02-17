Maling Laptop Berkedok Peserta Acara Ditangkap di Hotel Bintang Lima Jakpus

JAKARTA - Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial NW (43), yang diduga mencuri laptop di sebuah hotel bintang lima kawasan Karet, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mengenakan lanyard dan pakaian batik untuk mengelabui petugas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pelaku menyamar sebagai karyawan maupun peserta kegiatan yang tengah berlangsung di hotel tersebut.

"Pelaku beraksi dengan menyamar sebagai karyawan atau peserta kegiatan menggunakan batik dan lanyard agar tidak menimbulkan kecurigaan," ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Pelaku diringkus pada Jumat 13 Februari 2026 di kawasan Matraman, Jakarta Timur, setelah polisi mengantongi identitasnya. Dalam penangkapan itu, sejumlah barang bukti turut diamankan.

"Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit laptop milik korban, lanyard, kacamata hitam, tas hitam, baju batik, celana jeans, serta sepatu yang dipakai saat beraksi," katanya.