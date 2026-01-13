Polisi Bongkar Motif Pencurian Motor dengan Senpi di Palmerah, Buru 1 Buron

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap motif pelaku pencurian sepeda motor (curanmor), yang menggunakan senjata api (senpi) dalam aksinya di Palmerah, Jakarta Barat. Aksi kejahatan ini terjadi pada 7 Januari 2026.

1. Bayar Utang

"Motifnya motif ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk membayar utang," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/1/2026).

Dalam kasus ini, pelaku berjumlah tiga orang. Pelaku berinisial VV berperan sebagai eksekutor yang dibantu RC. Lalu, ada AA yang berperan mengurusi penadahan motor curian.

Awalnya, motor korban terparkir di luar kediamannya. Korban mendengar mesin motor yang dimilikinya menyala. Hingga akhirnya, korban keluar melihat dan mendapati motornya digondol pelaku. Ia lalu berteriak.

"Kemudian saat kedua orang tersebut melarikan diri, masyarakat berhasil mengamankan salah satunya. Namun, di antara salah satu tersangka atau pelaku yang melakukan pencurian tersebut kembali lagi dan mengeluarkan senjata api, lalu menembakkan senjata tersebut sebanyak empat kali. Salah satunya mengenai salah satu warga masyarakat di Palmerah tersebut," urai Iman.

Mengetahui pelaku pencurian bersenjata api, kepolisian melakukan tindakan terukur dan akurat untuk melumpuhkan para pelaku. Dua di antara tiga pelaku yang ditangkap dalam keadaan kaki terluka akibat tembakan polisi.

Adapun tiga pelaku ditangkap di wilayah berbeda. VV ditangkap di kawasan Yogyakarta pada Jumat (9/1/2026), RC dibekuk di kawasan Bandung, dan AA ditangkap di area Jakarta Barat.