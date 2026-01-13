Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Motif Pencurian Motor dengan Senpi di Palmerah, Buru 1 Buron

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |00:07 WIB
Polisi Bongkar Motif Pencurian Motor dengan Senpi di Palmerah, Buru 1 Buron
Polisi Bongkar Motif Pencurian Motor dengan Senpi di Palmerah, Buru 1 Buron (Okezone/Rohman)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap motif pelaku pencurian sepeda motor (curanmor), yang menggunakan senjata api (senpi) dalam aksinya di Palmerah, Jakarta Barat. Aksi kejahatan ini terjadi pada 7 Januari 2026.

1. Bayar Utang

"Motifnya motif ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk membayar utang," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/1/2026).

Dalam kasus ini, pelaku berjumlah tiga orang. Pelaku berinisial VV berperan sebagai eksekutor yang dibantu RC. Lalu, ada AA yang berperan mengurusi penadahan motor curian.

Awalnya, motor korban terparkir di luar kediamannya. Korban mendengar mesin motor yang dimilikinya menyala. Hingga akhirnya, korban keluar melihat dan mendapati motornya digondol pelaku. Ia lalu berteriak. 

"Kemudian saat kedua orang tersebut melarikan diri, masyarakat berhasil mengamankan salah satunya. Namun, di antara salah satu tersangka atau pelaku yang melakukan pencurian tersebut kembali lagi dan mengeluarkan senjata api, lalu menembakkan senjata tersebut sebanyak empat kali. Salah satunya mengenai salah satu warga masyarakat di Palmerah tersebut," urai Iman.

Mengetahui pelaku pencurian bersenjata api, kepolisian melakukan tindakan terukur dan akurat untuk melumpuhkan para pelaku. Dua di antara tiga pelaku yang ditangkap dalam keadaan kaki terluka akibat tembakan polisi.

Adapun tiga pelaku ditangkap di wilayah berbeda. VV ditangkap di kawasan Yogyakarta pada Jumat (9/1/2026), RC dibekuk di kawasan Bandung, dan AA ditangkap di area Jakarta Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement