HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Curanmor di Palmerah, Warga Ditembak Saat Halangi Pelaku Kabur

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |18:06 WIB
Aksi Curanmor di Palmerah, Warga Ditembak Saat Halangi Pelaku Kabur
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu (7/1/2026) pagi berujung penembakan. Seorang warga menderita luka di bagian kaki akibat terjangan peluru saat berusaha menghalangi aksi pelaku.

Kejadian ini dikonfirmasi Kapolsek Palmerah, Kompol Gomos Simamora, yang mengatakan bahwa dua pelaku berhasil kabur. Menurut Kompol Gomos, kedua pelaku datang berboncengan dengan satu sepeda motor.

“Iya, itu lagi ditangani. Tadi kejadian jam 8 pagi. Ditangani tim resmob Polda, Polres, dan Polsek. Masih didalami dulu, pelakunya kan kabur,” kata Kompol Gomos saat dikonfirmasi wartawan.

Aksi ini bermula saat kedua pelaku berusaha menggasak sepeda motor milik korban. Namun, aksi mereka dipergoki hingga memicu kejar-kejaran.

Berdasarkan informasi yang diterima, kata dia, sempat terjadi aksi saling tarik antara pelaku dan korban yang dibantu warga sekitar.

 

