Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi

Hari Tambayong , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |04:24 WIB
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas kota/Foto: Hari Tambayong-Okezone
A
A
A

SURABAYA – Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas kota yang telah beraksi di ratusan lokasi di wilayah Jatim. Sebanyak 12 tersangka berhasil dibekuk, termasuk empat orang dari satu keluarga yang terdiri dari ayah dan tiga anaknya.

Aksi komplotan ini terekam kamera pengawas (CCTV) saat mencuri sepeda motor milik warga di Kepanjen, Malang, pada 22 Juni 2025. Dalam rekaman terlihat sang ayah melakukan eksekusi, sementara ketiga anaknya bertugas mengawasi situasi sekitar.

Tak hanya beraksi di lingkungan permukiman, sindikat ini juga menyasar motor milik petani yang diparkir di tepi sawah. Mereka memanfaatkan kelengahan korban yang sedang bekerja di ladang.

“Hasil curian ini dijual ke penadah dengan harga sekitar dua juta rupiah per unit. Uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” jelas AKBP Arbaridi Jumhur, Kasubdit Jatanras Polda Jatim.

Empat tersangka yang merupakan satu keluarga masing-masing berinisial RAR (41 tahun) sang ayah, serta AO (23), AS (20), dan MRS (17) yang merupakan anak-anaknya. Mereka tercatat sebagai warga Kepanjen, Kabupaten Malang, dan telah melakukan pencurian di 17 lokasi berbeda.

Selain mereka, polisi juga menangkap delapan tersangka lain yang terlibat dalam kasus curanmor di wilayah Lumajang dan Pasuruan. Total, jaringan ini telah menjalankan aksinya di ratusan titik dengan target utama sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau area terbuka.

Seluruh tersangka dijerat Pasal 363 dan 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pencurian disertai kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/340/3159750/curanmor-PMix_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan Curanmor Showroom Lintas Jakarta-Jabar-Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement