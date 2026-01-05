Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Terjang Sitaro Sulut, 9 Orang Tewas

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |18:42 WIB
Banjir Bandang Terjang Sitaro Sulut, 9 Orang Tewas
Banjir bandang di Sulut (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, sembilan orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Banjir bandang menerjang pada Senin (5/1/2026) pukul 02.30 Wita.

Tiga kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan, dan Siau Barat. Bencana terjadi setelah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam waktu cukup lama.
Dalam visual yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), material batuan dan lumpur memenuhi jalanan dan meluber hingga bangunan warga.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan berdasarkan laporan dari tim di lapangan, pada Senin siang banjir telah surut. Namun, jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah terdampak masih terputus.

“Data sementara yang dikumpulkan oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sitaro tercatat rincian korban jiwa antara lain sembilan orang meninggal dunia, lima orang dalam pencarian, 17 orang mengalami luka-luka, dan 102 jiwa mengungsi di Gedung GMIST Bethbara,” kata Muhari.

Tak hanya itu, lima unit rumah dilaporkan hilang atau hanyut. Kerugian material lainnya masih dalam pendataan.
Hingga saat ini, tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan masih melakukan evakuasi dan pencarian korban yang dilaporkan hilang.

“Adapun kendala yang dihadapi di lapangan untuk mobilisasi sumber daya adalah penyesuaian jadwal penyeberangan kapal menuju Kabupaten Kepulauan Sitaro,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186584/viral-Vg1M_large.jpg
Wali Kota Sibolga yang Hilang saat Banjir Bandang Ditemukan, Terjebak Longsor dan Berjalan Kaki 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186304/viral-SItm_large.jpg
Banjir Bandang Tapanuli Tengah, Anggota DPR Terjunkan Tim Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3168909/banjir_bandang-WInK_large.jpg
Banjir Bandang di Nagekeo NTT: 18 Desa Terisolir dan 5 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/340/3111195/banjir_bandang-24xu_large.jpg
10 Desa di NTB Diterjang Banjir Bandang, 3 Orang Tewas dan 622 KK Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/340/3110612/banjir_bandang-if0p_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Sumbawa, 1 Orang Tewas Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/340/3110451/banjir-OICa_large.jpg
Update Banjir Bandang Bima: 3 Orang Meninggal dan 5 Warga Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement