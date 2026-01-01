Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Awal Tahun 2026, Prabowo Cek Pembangunan Huntara Korban Banjir Bandang di Aceh Tamiang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |12:29 WIB
Awal Tahun 2026, Prabowo Cek Pembangunan Huntara Korban Banjir Bandang di Aceh Tamiang
Prabowo Cek Pembangunan Huntara Korban Banjir Bandang di Aceh Tamiang
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026). Prabowo meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor.

Setelah tiba di helipad PTPN IV, Tapanuli Selatan. Prabowo menghampiri dan menyalami warga serta memeluk anak-anak yang telah menunggu keberangkatannya sejak pagi.

Prabowo menggunakan helikopter TNI AU,  meninggalkan landasan helipad sekitar pukul 09.20 WIB untuk kemudian lepas landas menuju Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII/Silangit, Tapanuli Utara.

Setelah tiba di Bandara Silangit, Prabowo akan berangkat menuju Landasan Udara Soewondo, Medan. Selanjutnya, Ia akan melakukan perjalanan menggunakan helikopter menuju Kabupaten Aceh Tamiang.

Turut mengantar keberangkatan Prabowo, antara lain Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Sebelumnya di Tapanuli, Prabowo mengecek langsung jembatan bailey di Sungai Garoga, Kecamatan Batang Toru, yang saat ini telah selesai dibangun. Setelah itu, Prabowo meninjau posko pengungsian dan kesehatan di Desa Batu Hula.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
