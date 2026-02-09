Prabowo Ajak Kader Gerindra Berjuang hingga Setia pada Rakyat

JAKARTA - Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan ajakan untuk setia, berjuang, dan mengabdi kepada rakyat.

Hal itu ia ucapkan dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra yang ke-18. Ajakan tersebut ia sampaikan dalam unggahan akun Instagram @prabowo.

"18 Tahun Partai @Gerindra. Setia berjuang, setia mengabdi, setia pada rakyat," tulis Prabowo dalam akun Instagram-nya yang dilihat Okezone, Minggu (8/2/2026) malam.

Dalam postingan tersebut, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada segenap kader dan simpatisan partai.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan simpatisan yang telah membersamai langkah perjuangan ini hingga tahun 2026," ujarnya.

"Amanah ini akan terus kita jaga sebaik-baiknya demi kejayaan Merah Putih. Merdeka!," tegas Prabowo.

(Fahmi Firdaus )